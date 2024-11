Vini Jr. entra para lista de mais bem pagos em 2024 Aclr|Do canal Record News no YouTube 17/10/2024 - 20h32 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h01 ) twitter

O Vini Jr. não para de alcançar feitos na carreira, o atacante brasileiro entrou para o TOP 10 dos jogadores mais bem pagos em 2024, segundo a Forbes, com cerca de US$ 55 milhões, o que dá R$ 310 milhões, na cotação de hoje.

Outro brasileiro na lista é o Neymar Júnior, que está em terceiro lugar, com R$ 110 milhões. A lista é encabeçada por Cristiano Ronaldo, com US$ 285 milhões e Messi com US$ 135 milhões. A lista ainda conta com Benzema, Mbappé, Haaland, Salah, Sadio Mané e De Bruyne.

