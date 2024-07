Aclr |Do canal Grands no YouTube

Grands por Bessa Podcast traz uma entrevista com Viktor Gonçalves. Ele fala sobre sua carreira e também da reinauguração do Vimax Hair Beauty, salão de beleza que está com novidades em estrutura, serviços e tecnologias.

Todos os sábados o Grands por Bessa traz um entrevista e produz o podcast Grands por Bessa na Jovem Pan. Fique atento para receber mais episódios do podcast.

