VÍDEO: Protótipo da Starship se desintegra no espaço. 📲 #RecordNews Aclr|Do canal Record News no YouTube 16/01/2025 - 23h43 (Atualizado em 17/01/2025 - 01h06 )

Um protótipo da nave Starship, da SpaceX, falhou no espaço minutos após o lançamento nos EUA. A 7ª missão da Starship aconteceu nesta quinta-feira (16), em uma base no Texas.

A empresa de foguetes do bilionário Elon Musk conseguiu pousar o foguete Super Heavy, usado para impulsionar a Starship, repetindo a manobra na plataforma de lançamento, mas perdeu o contato com a nave pouco depois das 19h30 (pelo horário de Brasília). Por segurança, voos comerciais que cruzavam a região do Caribe foram forçados a desviarem de suas rotas. 📲 #RecordNews

🎥 Reprodução: CNN Newsource

