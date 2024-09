Vídeo: porteiro luta com ladrão e impede furto de bicicleta em Recife (PE) Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 10/09/2024 - 13h09 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h11 ) ‌



Um porteiro tentou evitar que um ladrão fugisse levando uma bicicleta em Recife, Pernambuco. Após a tentativa do porteiro, os dois entraram em luta corporal. O assaltante conseguiu se desvencilhar do funcionário e abriu o portão. A briga continuou do lado de fora até a chegada de um terceiro homem que ajudou o porteiro a conter o ladrão. A Polícia Militar foi chamada e prendeu o criminoso em flagrante.

