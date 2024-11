Vídeo: polícia investiga ataque a vigilante em escola de Rondônia Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 06/11/2024 - 13h49 (Atualizado em 07/11/2024 - 02h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia procura um homem que atacou a tiros um vigilante de uma escola em Rondônia. Câmeras de segurança registraram o crime. O suspeito aparece caminhando com uma garrafa na mão e chama o vigia da escola para encher o recipiente com água. Quando o funcionário se aproxima do bebedouro, o homem saca uma arma e atira no vigia, que foi baleado nas costas e segue internado na UTI.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

‌



https://www.instagram.com/hojeemdia/

https://twitter.com/hojeemdia

‌



https://www.threads.net/@hojeemdia

https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

‌



https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.