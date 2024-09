Vídeo mostra momento em que Deolane teria recebido voz de prisão. 📲 #RecordNews #shorts Aclr|Do canal Record News no YouTube 10/09/2024 - 16h49 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A influenciadora Deolane Bezerra voltou para a prisão, nesta terça-feira (10), após descumprir medidas cautelares. Ela havia deixado a Colônia Penal Feminina de Recife (PE) na última segunda (9) para seguir com o processo em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica. Segundo informações, a influenciadora recebeu voz de prisão de dentro do Fórum Rodolfo Aureliano. Agora, a influenciadora vai passar por um exame de corpo de delito antes de voltar à prisão.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.