Vídeo mostra momento em que Deolane teria recebido voz de prisão Aclr|Do canal Record News no YouTube 10/09/2024 - 16h45 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h03 )



A influenciadora Deolane Bezerra, que foi solta nesta segunda-feira (9), está de volta à prisão, segundo a Polícia Civil. Ela foi detida no início da tarde desta terça (10) no Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife (PE), mesma cidade onde ficou detida durante cinco dias. Deolane teve sua liberdade revogada por ter descumprido medidas cautelares impostas a ela.

