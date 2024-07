Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

‌



A+

A-

Na edição de ontem da Tribuna do Povo, Felipe Bambace trouxe ao vivo a informação de que um homem morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar em Joinville. Hoje, tivemos acesso ao vídeo que mostra toda a ação da PM durante essa ocorrência. Acompanhe agora na tela da Tribuna do Povo as imagens exclusivas e entenda todos os detalhes desse caso que abalou a cidade.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.