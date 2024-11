Vídeo: homem ‘gira’ no ar após ser atingido na calçada por moto em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 27/11/2024 - 09h00 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h29 ) twitter

A Polícia Civil está investigando um acidente entre carro e moto que terminou com um pedestre gravemente ferido, nesta segunda (25), no Jardim Aeroporto, na Zona Norte de Ribeirão Preto. Ryan de Souza Silva, de 21 anos, está internado na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE). Na tarde desta terça (26), familiares do pedestre foram até a Central de Polícia Judiciária para registrar um boletim de ocorrência e pedir agilidade nas investigações.

*Reportagem exibida em 26/11/2024.

