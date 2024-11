Vídeo flagra homem sendo arrastado e assassinado à luz do dia em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 18/10/2024 - 16h37 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h36 ) twitter

Um homem de 20 anos foi morto em uma área de mata no bairro Tirol, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Câmeras de segurança registram o momento em que os suspeitos descem com a vítima do carro, com as mãos amarradas e o levam para a mata.

