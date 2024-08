Vídeo flagra avião balançando ao pousar em Chapecó durante fortes rajadas de vento Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 23/08/2024 - 08h22 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h23 ) ‌



Um vídeo impressionante flagrou um avião balançando visivelmente ao pousar no Aeroporto de Chapecó devido às fortes rajadas de vento que atingiram a região. As imagens, capturadas por Natanael Hoffman, mostram o momento de tensão vivido pelos passageiros e pela tripulação durante a aproximação da aeronave. Apesar do balanço causado pelas condições climáticas adversas, o piloto conseguiu realizar o pouso com segurança e sem incidentes. O repórter Geovan Petry relata ao vivo mais detalhes sobre o ocorrido e como os ventos fortes impactaram o tráfego aéreo no local.

