Vídeo de policial agredindo homem imobilizado causa polêmica no Reino Unido Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 25/07/2024 - 11h36 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No aeroporto de Manchester, no Reino Unido, um vídeo mostra uma ação policial onde um homem é imobilizado no chão e agredido por um policial. A polícia foi acionada devido a uma briga em um dos terminais. Ao chegar ao local, os policiais relataram que foram atacados pelos suspeitos e precisaram agir para contê-los. O policial envolvido na agressão foi afastado das funções. O caso está sendo investigado por um gabinete independente. A ministra do Interior do Reino Unido solicitou explicações à polícia de Manchester.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.