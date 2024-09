Vídeo de câmera escondida flagra homem agredindo cachorro em João Pinheiro | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 11/09/2024 - 10h24 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h01 ) ‌



Em João Pinheiro, um homem de 24 anos foi flagrado agredindo brutalmente um cachorro da raça Pinscher, o que resultou em graves lesões no animal, incluindo fraturas e danos neurológicos. O caso foi registrado por uma câmera escondida colocada pela ex-namorada do agressor, que desconfiava do comportamento estranho do cão. A mulher começou a suspeitar de agressões frequentes após notar que o cachorro, que antes era ativo, se tornou apático e acuado.

Preocupada com a saúde do animal, a tutora levou o Pinscher ao veterinário, onde foram constatadas lesões severas, como danos neurológicos, fraturas e perda de dentes. Após confirmar o abuso, ela decidiu instalar um celular para gravar o local onde o cachorro ficava e flagrou as agressões em vídeo. A partir das evidências, a mulher terminou o relacionamento e expulsou o agressor de casa.

‌



