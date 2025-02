Vídeo: campeão mundial de MotoGP sofre grave acidente na Malásia Aclr|Do canal Record News no YouTube 05/02/2025 - 20h20 (Atualizado em 06/02/2025 - 01h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O piloto Jorge Martín, atual campeão da MotoGP, sofreu um grave acidente hoje (05), durante os testes em Sepang, na Malásia. Martín foi encaminhado ao hospital e teve fraturas na mão direita e no pé esquerdo, e está fora dos testes de pré-temporada da MotoGP. Apesar do forte impacto da cabeça do piloto contra o chão, ele não teve nenhum ferimento na cabeça e qualquer lesão no cérebro foi descartada após exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética.

Jorge Martín é um dos principais pilotos da atualidade e foi campeão pela categoria pela primeira vez no ano passado. Já em 2018, venceu a Moto3, competição de acesso à MotoGP. No campeonato principal, ele soma oito vitórias, 32 pódios e 20 pole positions em 74 corridas disputadas. 📲 #RecordNews

🎥 Reprodução: Redes Sociais/crash_motogp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.