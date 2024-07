VIDA DE MÃE E EMPRESÁRIA l Ana Hickmann

Aclr |Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Oi pessoal! Tudo bem? Levando vocês comigo em mais um vlogão da semana, pra conferirem de pertinho o tanto de coisa que aconteceu!

Um dia maravilhoso de compras pra casa com o Alezinho, com direito a um milk shake surpresa e comida japonesa pro jantar! No dia seguinte, depois que o deixei na escola, fui direto me arrumar para fazer a campanha da nova linha de bolsas da @produtosanahickmann

Gostariam do vídeo? Deixem ai nos comentários! Não esqueçam de curtir e ativar o sininho. Beijos!

Vamos ajudar o Rio Grande do Sul? Quem puder contribuir, entre no link da Vakinha: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/a-maior-campanha-solidaria-do-rs

Publicidade

INSCREVA-SE: https://goo.gl/FaiZHX

SIGAM: @ahickmann - https://www.instagram.com/ahickmann/

Publicidade

FACEBOOK: https://www.facebook.com/anahickmannoficial

TWITTER: @ahickmann - https://twitter.com/ahickmann

#anahickmann #vlog #compras

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.