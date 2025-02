Vicente Matheus - "Haja O Que Hajar" - Teaser | Original PlayPlus Aclr|Do canal PlayPlus no YouTube 11/02/2025 - 20h50 (Atualizado em 12/02/2025 - 01h15 ) twitter

A série documental, que estará disponível de graça, a partir desta quarta-feira (12), no PlayPlus, mostra a trajetória do empresário de origem espanhola que foi presidente do Corinthians em oito mandatos não consecutivos.

