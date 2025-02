Vice-presidente dos EUA se reúne com Zelensky para discutir fim da guerra com a Rússia Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 14/02/2025 - 23h50 (Atualizado em 18/02/2025 - 13h55 ) twitter

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para discutir o fim da guerra com a Rússia. O ucraniano pediu “reais garantias de segurança” antes de ter conversas diretas com o país rival. O encontro foi em Munique, na Alemanha, onde acontece a Conferência De Segurança. O evento reúne autoridades de mais de 60 países.

