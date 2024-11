Vice-diretora é agredida por mãe de aluno em escola de Paracatu | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/11/2024 - 09h17 (Atualizado em 20/11/2024 - 01h51 ) twitter

A vice-diretora de uma escola estadual em Paracatu foi agredida pela mãe de um aluno dentro da instituição de ensino. O caso, ocorrido na tarde do dia 25 de outubro, ganhou repercussão apenas na última quarta-feira (14), quando imagens do episódio foram vazadas nas redes sociais.

De acordo com a nota de repúdio compartilhada pela Escola Estadual Olindina Loureiro, no dia 7 de novembro, a agressão ocorreu após uma tentativa de diálogo entre a servidora e a mãe, sobre a conduta do estudante durante as aulas.

Conforme o vídeo, em dado momento da conversa, a mulher avança para cima da vítima, desferindo um tapa e, em seguida, mais tapas, socos e arranhões. A vítima tenta se defender e se afastar da mãe da criança – que também tenta conte-la e tirá-la de cima da servidora.

