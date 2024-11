Vice assume após prefeito ser afastado em Forquilhinha Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 16/10/2024 - 08h17 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O vice-prefeito de Forquilhinha assumiu a gestão da prefeitura após o afastamento do prefeito, que foi resultado da Operação Maktub. A operação investiga irregularidades e crimes relacionados à administração pública. A repórter Rachel Schneider traz as atualizações ao vivo, diretamente de Criciúma, sobre o revelador do caso, incluindo as próximas ações previstas pela Justiça e o impacto dessa mudança de liderança na cidade. A população agora aguarda os próximos passos enquanto a investigação continua.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.