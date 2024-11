Viatura da polícia capota ao bater em outro carro Aclr|Do canal Record News no YouTube 28/10/2024 - 19h36 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h12 ) twitter

Uma viatura da polícia capotou, depois de bater em um carro em um cruzamento de São Paulo. uma câmera de segurança mostra o momento em que a viatura, em alta velocidade, passa com a sirene ligada, pela avenida. Ela ultrapassa o sinal fechado e bate na lateral de um outro carro. Logo depois, o carro capota e roda várias vezes. Um dos policiais conseguiu sair e depois voltou para salvar os amigos. Eles tiveram ferimentos leves, foram levados ao hospital e liberados. Nada aconteceu com o motorista do carro atingido. A polícia não informou quem pagará os estragos.

