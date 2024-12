Viamão: medo e revolta família fica presa com fio energizado no portão Aclr|Do canal Record RS no YouTube 04/12/2024 - 09h50 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h29 ) twitter

Um caso absurdo que mostra o retrato de falta de atenção da CEEE Equatorial com uma família de Viamão, na região metropolitana. Um fio energizado caiu sobre o portão que dá acesso à casa. Com isso, eles não puderam sair desde a noite do último domingo. O conserto só foi feito porque nossa equipe chamou o corpo de bombeiros.

