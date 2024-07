Viagem em família: veja cuidados para transportar pets no carro Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 17/07/2024 - 11h19 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h22 ) ‌



Durante as férias escolares, muitas famílias optam por viajar levando seus animais de estimação junto. No entanto, é fundamental tomar cuidados especiais ao transportá-los de carro. Descubra as melhores práticas para garantir o conforto e a segurança dos pets durante as viagens, conforme detalhado pelo repórter Paulo Mueller ao vivo.

