VETERINÁRIA: Sirlei Manzan conversa sobre a saúde cardíaca dos animais de estimação | Manhã Total
05/09/2024 - 13h49 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h47 )



Setembro é o mês dedicado à conscientização sobre a saúde cardíaca dos animais de estimação. A campanha Setembro Vermelho busca alertar os tutores sobre a importância de cuidar do coração de cães e gatos, assim como cuidamos do nosso. Afinal, doenças cardíacas são mais comuns do que se imagina em animais de estimação, especialmente em cães idosos.

Um dos maiores desafios em relação à saúde cardíaca dos pets é a dificuldade em identificar os sintomas. Diferentemente dos humanos, muitos animais não demonstram sinais visíveis de problemas cardíacos, o que torna a prevenção e os check-ups regulares com o veterinário ainda mais importantes. Através da campanha Setembro Vermelho, busca-se informar os tutores sobre os principais sinais a serem observados, como falta de ar, tosse, cansaço excessivo e inchaço abdominal.

Ao longo do mês de setembro, diversas ações serão realizadas para conscientizar a população sobre a importância da saúde cardiovascular dos animais de estimação. Veterinários, clínicas e organizações não governamentais se unirão para oferecer informações e orientações sobre como cuidar do coração dos pets, além de promover a adoção de hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada e a prática de atividades físicas.

