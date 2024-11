Vestibular de Verão da UDESC acontece neste domingo em 14 cidades Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/11/2024 - 10h33 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Vestibular de Verão da UDESC está marcado para este domingo, com mais de 5.300 candidatos aguardados em 14 cidades do estado. Os portões abrem às 8h da manhã e também às 14h para a segunda fase das provas. Os candidatos devem consultar o local de prova, que está disponível no site oficial do vestibular. É essencial levar um documento com foto em bom estado de conservação e com a impressão digital.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.