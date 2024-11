Vereadores de Uberlândia têm até 22 de novembro para indicar R$ 70,5 milhões em emendas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 09/11/2024 - 11h41 (Atualizado em 10/11/2024 - 01h25 ) twitter

Os vereadores de Uberlândia têm até o dia 22 deste mês para apresentar suas indicações de emendas impositivas ao orçamento de 2025. Ao todo, serão R$ 70,5 milhões em recursos que os 27 parlamentares poderão destinar a diferentes áreas da cidade. Cada vereador poderá administrar aproximadamente R$ 2,6 milhões, respeitando a regra que determina que pelo menos metade desse valor seja obrigatoriamente direcionada para a saúde. Para alguns vereadores que não foram reeleitos, como Luiz Eduardo, esse poderá ser o último ato em suas funções no legislativo.

O cálculo do valor das emendas é baseado na receita corrente líquida arrecadada no ano anterior, que, em 2023, foi de R$ 3,5 bilhões em Uberlândia. Desde 2021, quando as emendas impositivas foram criadas, o percentual destinado passou de 1% para 2% do orçamento municipal, dobrando o montante disponível para os parlamentares realizarem seus apontamentos de investimento. Após a indicação dos destinos do dinheiro, as propostas são submetidas à aprovação dos demais vereadores, inseridas na Lei Orçamentária Anual e encaminhadas ao prefeito, que tem a responsabilidade de decidir como e quando serão executadas.

A vereadora Amanda Gondim demonstrou interesse em diversificar suas indicações para diferentes áreas, enquanto outros, como Luiz Eduardo, deverão priorizar a saúde. Até o momento, nenhum vereador apresentou formalmente suas emendas, pois a definição dos valores para 2025 era aguardada. As emendas impositivas permitem aos vereadores influenciar diretamente em projetos e áreas que considerem prioritárias para a população, respeitando as diretrizes orçamentárias estabelecidas.

