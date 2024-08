Vereador Jonecir Soares assume prefeitura de Itapoá em eleição indireta Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 26/08/2024 - 08h18 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h13 ) ‌



O cenário político em Itapoá, Santa Catarina, ganhou novos desdobramentos neste fim de semana com a realização de uma eleição indireta para a prefeitura, onde o vereador Jonecir Soares foi eleito prefeito. Além disso, as autoridades apreenderam computadores da administração municipal por suspeitas de envolvimento com fake news e crime eleitoral. A repórter Isabela Corrêa traz todos os detalhes ao vivo, esclarecendo o que motivou a apreensão dos equipamentos e o impacto dessas investigações no futuro político da cidade.

