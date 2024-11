Vereador eleito é morto a tiros enquanto visitava os pais Aclr|Do canal RICtv Londrina no YouTube 11/11/2024 - 15h46 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h52 ) twitter

Vereador é morto na casa dos pais em Santana do Itararé: na fuga, suspeitos do crime morreram em confronto com a PM em Curitiba.

Confira todos os detalhes na reportagem!

Para ficar bem informado acesse o Portal RIC.com.br - https://www.ric.com.br/​

