Vereador de Timbé do Sul é preso em flagrante por agressão à namorada Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 08/11/2024 - 08h04 (Atualizado em 11/11/2024 - 01h16 )

Um vereador da cidade de Timbé do Sul foi preso em flagrante, acusado de agredir sua namorada após uma discussão. A repórter Rachel Schneider traz os detalhes ao vivo sobre o caso, que está sob investigação das autoridades em Criciúma. Saiba mais sobre as circunstâncias do incidente e os próximos passos no processo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.