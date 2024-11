Verão GiMi tá logo ali | GiMi Aclr|Do canal GiMi no YouTube 12/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h00 ) twitter

As temperaturas já estão subindo e Sorox convida vocês pra curtir com a gente esse esquenta de verão. Hoje temos a youtuber Maddu Magalhães contando da sua relação com a estação mais quente do ano e o trabalho. Ela divide com milhares de seguidores todas as suas habilidades de DIY e o seu lifestyle. Tá demais!

MICHELLE BATISTA

@mixabatista

GISELLE BATISTA

‌



@gisellebatista

Editado por

‌



Avocado

