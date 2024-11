Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, fala pela primeira vez sobre a luta contra o câncer Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 20/10/2024 - 21h08 (Atualizado em 21/10/2024 - 01h06 ) twitter

O Domingo Espetacular começa com um encontro exclusivo de Roberto Cabrini com a família de Rodrigo Faro. A esposa dele e apresentadora, Vera Viel, acaba de receber alta do hospital depois de ser diagnosticada com um tumor raro. Que doença é essa? Como a família tem enfrentado esse momento difícil? Veja na reportagem.

