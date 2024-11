Ver Mais vai ter estúdio dentro da Festa das Flores Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 11/11/2024 - 15h21 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A partir de amanhã, o Ver Mais traz uma super novidade para seus telespectadores! O programa será transmitido diretamente do estúdio da NDTV montado especialmente dentro da Festa das Flores. Mikael Melo já está por lá para antecipar as atrações e todas as novidades que você não pode perder. Fique ligado no programa e acompanhe de perto tudo que está rolando nesse evento imperdível em Joinville!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.