Ver Mais na Escola: Joinville tem duas escolas municipais na liderança do IDEB no Sul do país
15/08/2024 - 15h46 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h41 )



Os resultados mais recentes do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foram divulgados pelo Ministério da Educação, destacando duas escolas da rede municipal de Joinville que lideram a classificação no Sul do Brasil. Esta conquista é uma excelente notícia para nossa região, refletindo a qualidade das instituições de ensino locais. No entanto, em uma análise mais ampla, Santa Catarina ficou abaixo das expectativas no cenário nacional. Mikael está de volta para detalhar esses resultados e explicar o impacto das novas métricas para a educação no estado. Não perca a análise completa e entenda os desafios e conquistas revelados pelo IDEB.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.