Ver Mais na Escola: estudantes combatem o racismo com bolsas de mulheres negras

No Ver Mais na Escola de hoje, destacamos um projeto importante na Escola Municipal Professor Edgar Monteiro Castanheira, no bairro Fátima, zona sul de Joinville. Estudantes estão confeccionando bolsas decoradas com desenhos de mulheres negras, uma iniciativa significativa na luta contra o racismo. Isabella Motta está lá para mostrar como essa ação está sendo realizada e seu impacto na comunidade escolar. Não perca essa reportagem especial!

