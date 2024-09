Vento forte deixa casa sem telhas no bairro Morumbi, em Uberlândia | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 05/09/2024 - 14h43 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h48 ) ‌



Na tarde desta quarta-feira (4), no bairro Morumbi sentido Pau Furado, em Uberlândia, uma residência ficou sem telhas depois que um forte vento atingiu a região.

A casa atingida é da filha de Marli Aparecida Silva, que mora no mesmo terreno que ela. De acordo com a mãe, que presenciou tudo, por volta de 13h, através da janela, viu as telhas saindo do lugar com a força do vento.

Felizmente não tinha ninguém em casa porque a Daiane Cristina teria saído para levar os 4 filhos na escola. Ela e os pequenos moram no local há 9 meses.

