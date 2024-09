Vento derruba galho e impede acesso ao Corcovado, no Rio de Janeiro Aclr|Do canal Record News no YouTube 06/09/2024 - 17h00 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h03 ) ‌



O trem que dá acesso a um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil teve seu fluxo interrompido após forte ventania. A região do Corcovado, no Rio de Janeiro, foi atingida por ventos de 55 km/h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Os turistas que visitavam o local se assustaram. Após um galho cair na linha do trem, o funcionamento ficou interrompido por cerca de uma hora.

