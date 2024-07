Venezuelano é assassinado a tiros em Joinville: adolescente de 15 anos também atingido

Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

Um crime violento abalou o bairro Cubatão em Joinville, onde um venezuelano foi assassinado a tiros. A vítima, que morava na região há pouco tempo, não sobreviveu ao ataque. Durante os disparos, um adolescente de 15 anos também foi atingido e ferido. Nossa equipe de reportagem esteve no local do crime e traz todos os detalhes sobre o ocorrido. Saiba mais sobre as investigações em andamento e a situação de segurança no bairro Cubatão. Acompanhe nossa cobertura completa para entender o contexto desse trágico evento e as medidas que estão sendo tomadas pelas autoridades locais.

