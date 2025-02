Vendas no comércio varejista fecham 2024 com alta de 4,7%, maior patamar desde 2012 Aclr|Do canal Record News no YouTube 13/02/2025 - 11h45 (Atualizado em 16/02/2025 - 01h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O volume de vendas do comércio varejista fechou 2024 com alta de 4,7%, na comparação com o ano anterior. Em dezembro, o setor registrou queda de 0,1% em relação ao mesmo mês de 2023. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada nesta quinta-feira (13) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.