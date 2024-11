Vendas de carros e motos no Brasil atingem maior nível em uma década | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 17/10/2024 - 08h12 (Atualizado em 18/10/2024 - 02h22 ) twitter

As vendas de veículos novos no Brasil registraram um crescimento significativo de quase 20% em setembro deste ano, em comparação ao mesmo mês de 2023, alcançando o melhor desempenho desde 2014. Entre janeiro e setembro, foram licenciadas 1,86 milhão de unidades, o que representa um aumento acumulado de 14% no ano. O cenário positivo é impulsionado pela melhora nas condições de crédito, aumento da renda e pela renovação de frotas por empresas locadoras.

Além dos carros, o setor de motocicletas também apresentou forte crescimento. Em setembro, as vendas subiram 15,9% em relação ao ano anterior, com 156,6 mil unidades comercializadas. No acumulado do ano, as vendas de motos cresceram 19,5%, totalizando 1,41 milhão de unidades. Esse aquecimento no mercado reflete uma demanda crescente tanto por veículos novos quanto por seminovos, especialmente por modelos econômicos que, em muitas concessionárias, foram os mais vendidos no mês, com preços na faixa de R$ 50 mil.

Thiago, empresário do setor de sementes, aproveitou as condições favoráveis para renovar a frota de sua empresa, investindo R$ 700 mil na compra de quatro veículos econômicos. Segundo um consultor de vendas de uma concessionária em Uberlândia, o mês de setembro começou com vendas lentas, mas surpreendeu com números recordes até o final do período.

