Venda de imóveis novos atinge novo recorde no país

Aclr |Do canal Record News no YouTube

Alto contraste

A+

A-

A venda de imóveis novos atingiu um novo recorde no país. O levantamento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC), considerou os 12 meses anteriores a março deste ano e concluiu que nesse período foram vendidas pouco mais de 177 mil unidades residenciais. O volume supera a marca atingida em dezembro de 2023, quando o acumulado de 12 meses foi de 163 mil unidades. Para entender melhor o atual momento do setor no Brasil, conversamos com Pedro Donadon, especialista em mercado imobiliário.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.