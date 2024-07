Vencedores da Mostra Competitiva: Duo Sapateado Júnior do Dansol Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 22/07/2024 - 16h20 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h26 ) ‌



O Centro de Artes Dansol, localizado em São José dos Campos, São Paulo, é um verdadeiro palco para a expressão artística e emocional através da dança. Com uma filosofia que preza pela essência da dança como uma forma de expressar a alma e os sentimentos, o Dansol se destaca pela qualidade de suas apresentações. O Duo Sapateado Júnior, com a coreografia "Swing Out", conquistou o primeiro lugar na Mostra Competitiva, demonstrando o impacto profundo e a técnica refinada de seus jovens bailarinos. Samanta Varela traz os detalhes desta performance vencedora e o papel essencial da dança na vida dos artistas do Dansol.

