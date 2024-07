Vem aí a 3ª Chinequefest: evento promovido pela NDTV e CDL acontece no dia 24 de agosto Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 22/07/2024 - 16h17 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h26 ) ‌



Prepare-se para a 3ª edição da ChinequeFest, um evento que já é sucesso de público e retorna em 2024 com novidades imperdíveis. A NDTV Record e a CDL de Joinville trazem o evento para um novo local: o Expocentro Edmundo Dobrawe. No dia 24 de agosto, o evento promete atrair ainda mais visitantes com uma programação especial e muitas surpresas. Murilo Bertoli Silva, do Núcleo de Panificação da CDL, nos conta todos os detalhes sobre o que vem por aí. Não perca a oportunidade de conferir as novidades e participar desse evento aguardado!

