Velório de Izquierdo será realizado no Uruguai; São Paulo faz homenagens na Copa do Brasil Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 29/08/2024 - 18h38 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O corpo do atleta Juan Manuel Izquierdo será velado nesta quinta (29) na sede do Nacional, clube que defendia quando morreu, em Montevidéu, capital do Uruguai. O jogador sofreu uma arritmia cardíaca durante a partida contra o São Paulo, pela Libertadores, na semana passada. Nesta quarta, São Paulo e Atlético-MG se enfrentaram pela Copa do Brasil no MorumBis, e o jogo teve diversas homenagens ao atleta falecido, como: as bandeiras ao redor do estádio estavam a meio mastro, como sinal de luto, e os todos atletas tricolores jogaram com o nome de Izquierdo nas camisas. O resultado da partida foi 1 a 0 para o Atlético Mineiro.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

‌



Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

‌



#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.