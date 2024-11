Velório coletivo marca despedida de bombeiros e socorristas vítimas da tragédia aérea em MG Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 14/10/2024 - 12h03 (Atualizado em 15/10/2024 - 01h58 ) twitter

Neste domingo (13), foram sepultados os corpos dos militares do Corpo de Bombeiros e dos socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que morreram durante o atendimento à vítima da queda de um avião monomotor em Ouro Preto, a 96 km de Belo Horizonte. O velório coletivo ocorreu em Belo Horizonte, no ginásio de uma escola na Pampulha, e contou com a presença de parentes, amigos e colegas das vítimas. O governador, Romeu Zema (Novo), também participou das homenagens.

