Velhos Malandros: um reencontro que celebra o futebol e a história da cidade
13/11/2024 - 16h39 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h51 )

O Racha dos Velhos Malandros, em sua 12ª edição, é um evento que vai além do futebol, proporcionando um reencontro de amigos apaixonados pelo esporte. Realizado anualmente, o jogo tem como propósito resgatar as memórias esportivas de Uberlândia e homenagear figuras que deixaram sua marca na cidade. Em uma celebração mais importante que a vitória em campo, o encontro une antigas amizades e valoriza a história local.

Após o apito final, a confraternização continuou no clube Cajubá, onde homenagens foram realizadas. Este ano, o empresário José Rodrigues, um dos fundadores do clube e pioneiro no desenvolvimento de Uberlândia, foi um dos agraciados, reforçando o espírito de união e respeito pela história da cidade.

