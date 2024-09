Veja tudo que se sabe sobre o caso Maidê Mahl, atriz achada em quarto de hotel após desaparecimento Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 06/09/2024 - 12h36 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h03 ) ‌



A atriz Maidê Mahl, de 31 anos, estava desaparecida desde a última segunda-feira (2). Ela foi encontrada em um quarto de hotel em São Paulo. A artista apresentava lesões por todo o corpo e respirava com dificuldade. O Samu foi acionado para prestar os primeiros socorros e ela está atualmente internada. Maidê havia sido vista pela última vez saindo do prédio onde mora na capital paulista. Câmeras de segurança registraram sua saída com uma mochila nas costas. Após esse momento, a modelo parou de responder mensagens e ligações. Uma campanha na internet mobilizou diversos artistas para ajudar nas buscas por Maidê. Amigos próximos relataram que ela enfrentava problemas psicológicos e estava sob tratamento contínuo para controlar crises emocionais.

Após deixar sua residência, a polícia rastreou os passos da atriz até um restaurante e um mercado antes dela entrar em um carro de aplicativo que a deixou próximo ao hotel onde foi encontrada.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.