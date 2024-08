Veja tudo que se sabe sobre a queda de avião no interior paulista Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 10/08/2024 - 13h47 (Atualizado em 11/08/2024 - 01h26 ) ‌



Um avião da Voepass caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, nesta sexta (9). A aeronave havia saído de Cascavel, Paraná, às 11h58 com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. Até o momento, foram confirmadas 62 mortes.

