Veja quais são as novas regras dos cartões de crédito

Os cartões de crédito passam a ter novas regras a partir desta segunda (1º). Uma delas é a portabilidade do crédito rotativo, que permite aos clientes transferir dívidas para outros bancos com condições mais vantajosas. Além disso, as faturas devem apresentar informações claras como valor total, vencimento e limite de crédito.

