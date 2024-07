Veja os destaques do Esporte Fantástico deste sábado (14)

Aclr |Do canal R7 ESPORTES no YouTube

No Esporte Fantástico deste sábado (14), a suspensão de torneios e competições esportivas pelo mundo por causa do coronavírus. Acompanhe de perto a prisão de Ronaldinho Gaúcho no Paraguai e a repercussão do caso nos clubes em que o brasileiro jogou. E mais: Quem é o queridinho do Brasil? Neymar ou Gabigol? É neste sábado, a partir das 10h15 na tela da Record TV. Não perca!

