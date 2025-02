Veja o vídeo que pode ter motivado o término de Hariany e Matheus Vargas Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 24/02/2025 - 18h00 (Atualizado em 25/02/2025 - 01h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nas últimas horas, a notícia de que Hariany e Matheus Vargas, filho de Leonardo, não são mais um casal pegou o público de surpresa. A influenciadora digital e ex-peoa de A Fazenda se pronunciou nas redes sociais e falou sobre o término. Depois, um vídeo comprometedor começou a circular na internet e, logo, os fãs especularam se ele não foi o causador da separação. Isso porque, em gravação, uma mulher aparece chupando o dedo do pé de Matheus. “Essa situação não me define e nem me derruba”, escreveu Hariany. Os dois estavam juntos há um ano e cinco meses.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.