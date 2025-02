Veja dicas para evitar acidentes com crianças em casa Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 16/01/2025 - 13h36 (Atualizado em 17/01/2025 - 01h10 ) twitter

Acidentes domésticos são uma preocupação constante para os pais. Celina, de 11 meses, se feriu gravemente quando seu irmão acidentalmente derrubou uma mesa em seu dedo. "Foi um segundo de distração", disse Morgana, mãe de Celina, que alertou sobre os riscos em redes sociais. Marina, de 8 anos, quebrou o dedo mindinho ao brincar com uma bola de basquete. Dados mostram que mais de 33 mil internações ocorreram no Brasil devido a esses incidentes nos últimos meses do ano passado. Dicas úteis incluem organizar o ambiente, supervisionar as crianças e orientá-las sobre potenciais riscos.

